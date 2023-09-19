На дачах Сургута отключат свет из-за подготовки оборудования к зиме

С 19 по 22 сентября будет производиться отключения электроэнергии в четырех дачных кооперативах Сургута. Отключения связаны с подготовкой энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Так, 19 и 20 сентября с 09:00 до 16:00 электроэнергия будет отсутствовать в СНТ «Победит-2».

21 сентября 09:00 до 16:00 электроэнергия будет отсутствовать в ТСН «Кедровый бор».

22 сентября с 09:00 до 16:00 электроэнергия будет отсутствовать в СОТ «Подводник» и СТ 47 «Лайнер».

Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на обеспечение надежности электроснабжения жителей СОНТ.

Всю необходимую информацию жители дачных кооперативов и поселков могут узнать по телефонам:+7 (3462) 32-35-35 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).