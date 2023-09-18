В сургутских школах не будут вводить единую школьную форму для учителей

В Сургуте не планируют вводить единый стиль одежды для учителей. Сейчас каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет требования к внешнему виду преподавателей и учеников. Вместе с тем, ранее 12 школ Санкт-Петербурга переодели учителей в форму. Это была частная инициатива учреждений, сообщили в kp.ru.

«В настоящее время на законодательном уровне не установлены требования к введению формы для учителей. В каждом образовательное учреждение требования к внешнему виду учителей определяются в соответствии с локальным актом учреждения. Например, в МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева. А.Н. на торжественные мероприятия для учителей установлена единая цветовая гамма (синий)», − рассказали корреспондентам siapress.ru в пресс-службе администрации Сургута.

Напоминаем, что в прошлом году среди жителей Югры развернулась бурная дискуссия после того, как окружные власти поделились идеей о введении единой формы для учителей и школьников. Однако после этого в правительстве отметили, что не намерены ее реализовывать.