Механизм использования социальных транспортных карт изменился в Сургуте

Власти Сургута изменили механизм использования социальных транспортных карт. Теперь количество поездок не будет зависеть от изменения стоимости проезда, что позволит повысить доступность общественного транспорта в условиях роста тарифов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Социальные карты действуют в городском транспорте Сургута на регулярных маршрутах с 1 октября 2022 года. Карты выдаются трем категориям граждан. Первая - это неработающие пенсионеры-сургутяне, которым назначена пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством, не получающим ежемесячных выплат на основании федерального либо регионального законов. Вторая - это дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца в возрасте до 18 лет (или студенты в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в Сургуте, до окончания срока обучения). Третья - почетные граждане Сургута.

«Ранее в администрацию города Сургута и другие органы власти регулярно поступали обращения граждан на отсутствие индексации данной денежной компенсации. Новый механизм предоставления дополнительной меры социальной поддержки позволил увеличить ее размер», - отметили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что изменение механизма позволило обеспечить адресность и целевой характер использования бюджетных средств, а также увеличить размер реальной социальной поддержки. Теперь количество поездок не будет зависеть от изменения стоимости проезда.

«Учет поездок в городских автобусах осуществляется через автоматизированную систему электронной оплаты проезда (АСОП). У получателей субсидии при оплате картой в автобусе списываются поездки. Затем по данным АСОП информация о количестве поездок направляется на оплату, и субсидия поступает в организации, осуществляющие пассажирские перевозки. При неиспользовании карты поездки не накапливаются. Пополняется карта автоматически, ежеквартально», - уточнили в пресс-службе администрации Сургута.

Летом пенсионеры Сургута могут также воспользоваться бесплатным проездом в дачных маршрутных автобусах. Сургутянам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется услуга «Социальное такси». Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району.