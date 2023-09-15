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Да 25.8%

Нет 65.4%

Не знаю 8.8%

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Не очень 32.5%

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Оцените результаты кампании по ремонту дорог в Сургуте.

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Хорошо 12.1%

Удовлетворительно 31.2%

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Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 сентября? // АФИША
Фото: vk.com/port.surgut

16 сентября

Завершение музыкального марафона на открытом воздухе

Место: площадь перед Сургутской филармонией, Энгельса, 18. Время: 16:00.

Погода щедро дарит сургутянам солнечные дни, а наши музыканты наполнят их мелодиями лета, исполнив лучшие программы. Марафон завершат два ключевых коллектива Сургутской филармонии: концертный оркестр духовых инструментов «СУРГУТ ЭКСПРЕСС-БЭНД» и Симфонический оркестр Сургутской филармонии.

Вход бесплатный. 0+

Выставка Елены Суховой «Акварельный калейдоскоп»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Елена Сухова – известный сургутский художник. Работает в направлениях декоративная живопись, романтический портрет, ботаническая акварель и графика. Увлекается перформансами Live Art в сотрудничестве с музыкантами Югры и Фарерских островов. В настоящее время выполняет проекты как иллюстратор в графическом дизайне. Постоянно ставит новые интересные задачи в своем творчестве, путешествует по разным странам «с творческим прицелом», использует современные возможности презентации творчества.

На выставке художник представит фантазийную живопись (серия «Акриловые крылья»), романтические портреты (серия «Художник в сети»), ботаническую акварель «Зима тринадцати роз» и работы иллюстратора (графический дизайн).

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 150 рублей (старше 18 лет), 100 рублей (с 7 до 18 лет), 50 рублей (дети с 5 до 7 лет, пенсионеры), до 5 лет дети бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Театр «Text»: открытие театрального сезона

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

16 сентября в Невесомости состоится открытие нового театрального сезона театра «Text». Приглашаем наших любимых зрителей на концертную программу, в которой примет участие весь актерский состав театра: Сергей Гиренко, Андрей Дзюненко, Артем Злобин, Оксана Сафарова, Юлия Чернова.

Только с любовью и только для вас.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500, на входе: 700 рублей. 16+

17 сентября

Онлайн-трансляция спектакля «Теремок»

Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка», раздел «Онлайн-трансляции». Время: 12:00.

Четыре задорных сказочника-музыканта расскажут историю, как одному жить хорошо, а в коллективе лучше. Вместе и жить, и петь, и воевать веселее. Теремок – это волшебное место, где живёт гармония. Теремок всех принимает и никого не отвергает. Приходят в Теремок Звери разные, каждый со своим характером, но гармоничный мир Теремка научит и жить вместе, и работать, и отдыхать, и объединяясь, справляться с бедами. А на Руси и в мир, и в пир - с песней. «Тут на радостях все они вместе в пляс-то и пустились!»

Цена билета: бесплатно. 0+

Театральный дежурный по чтению

Место проведения: улица Республики, 78/1, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. Время: 12:00.

И взрослые, и дети любят сказки, особенно если их рассказывает лучшая на свете няня — Мэри Поппинс. В ее огромной сумке хранится ни одна сотня сказок. Больше всего няня любит рассказывать сказку о трех отважных братцах-поросятах: Ниф-Нифе, Нуф-Нуфе и Наф-Нафе.

17 сентября артист-кукловод театра актера и куклы «Петрушка» Виорика Гиренко прочитает гостям зала детской литературы сказку Сергея Михалкова «Три поросенка».

Участники мероприятия смогут выиграть билет на спектакль! После прочтения сказки Виорика разыграет пригласительный на двоих на спектакль «Три поросёнка», который состоится 24 сентября в Сургутской филармонии.

Телефон для справок: 8 (3462) 28-56-93. Вход свободный. 0+

Музейное занятие «Старатели черного золота»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

Семейный клуб «Музей и Ко» приглашает на встречу «Старатели черного золота». Вас ожидает полное погружение в эпоху 1960-х годов. Вы пройдете путь геологоразведчика и найдете месторождение нефти!

Телефоны для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+


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