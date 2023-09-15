В ДТП на автодороге «Сургут-Лянтор» пострадала 39-летняя женщина

Накануне, 14 сентября, на автодороге «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе 39-летняя женщина спровоцировала аварию, не выбрав безопасную дистанцию. В результате ДТП виновница происшествия получила травмы.

«Около 16:50, на 15 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе, 39-летняя женщина, управляя «Nissan», по предварительным данным, не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустила столкновение с автомобилем «Toyota», под управлением 48-летней женщины», − рассказали в пресс-службе в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадал один человек.

Напоминаем, ранее на федеральной автодороге «Курган-Тюмень» в «огненном» ДТП погибло два человека.