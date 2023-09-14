Семейный турслет пройдет в Сургуте

В Сургуте в предстоящую субботу, 16 сентября, пройдет туристический слет «Семейный движ». Стать участниками могут дети в возрасте от 6 до 17 лет, а их родители будут наставниками. Команды формируются из членов семьи от 2 до 10 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

«Программа турслета включает в себя: ориентирование, полосу препятствий, турниры по номинациям, соревнования по установке палаток, мастер-классы и многое другое», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 11 часов в парке «За Саймой». Для участия необходимо зарегистрироваться. Узнать подробности можно здесь.