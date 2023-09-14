16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,9794   EUR  103,1066  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутяне выбрали четыре участка дорог для ремонта в 2024 году

Власти Сургута подвели итоги голосования по выбору участков дорог для ремонта в 2024 году

Сургутяне выбрали четыре участка дорог для ремонта в 2024 году
Фото: администрация Сургута

В 2024 году в Сургуте дополнительно отремонтируют четыре участка автомобильных дорог, за которые проголосовали горожане. Опрос проходил 25 августа по 5 сентября. Об итогах общественного выбора рассказали в пресс-службе администрации.

«Это участки автомобильной дороги Нефтеюганское шоссе, общей протяженностью 1,1 км – за них проголосовало 31,5% участников опроса, улица Дальняя (дорога автомобильная от улицы Аэрофлотской до Городского кладбища), 0,85 км (30,22%), и улица Автомобилистов, 0,75 км (29,3%). Также в список дополнительно включили четвертый объект с результатом 28,9% - «Дорога автомобильная. Улица Западная», 0,85 км», − говорится в сообщении.

Кроме того, в 2024 году планируется выполнить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт автомобильных дорог общего пользования. Это касается улиц Толстого (от улицы Крылова до улицы Привокзальная), Шидловского (от Привокзальной до Крылова), проспект Комсомольский на участке от Югорской до улицы Щепеткина, улиц Энергетиков (от Майской до улицы Энгельса) и Югорской.

Заявка на финансирование ремонтных работ в рамках дополнительного субсидирования из бюджета Югры направлена в правительство округа.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:47, просмотров: 187, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 821
  2. ​Будущее ТЭК обсудят на Тюменском нефтегазовом форуме 593
  3. На 69% выросла заболеваемость ковидом в Югре за неделю 580
  4. ​Тюменцы в шестой раз напишут «ИТ-диктант» 578
  5. В Югре поселок на 140 человек подключили к Интернету 548
  6. ​В Тюменской области инвеститорам предлагают восемь участков для развития туристической деятельности 532
  7. Чемпионат УрФО по фиджитал-спорту пройдет в Сургутском районе 529
  8. Зелёные автомобили с комплексами фиксации нарушений ПДД появятся в Тюменской области 513
  9. ​В Тюмени впервые пройдет форум креативных предпринимателей 456
  10. ​В Тюменской области увеличат размер прожиточного минимума 439
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2541
  2. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1763
  3. ​Нематериальные ценности 1703
  4. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 1590
  5. Не тех блокируем 1584
  6. В Сургуте вновь сыграют классическую музыку на открытом воздухе 1557
  7. В аварии под Нефтеюганском пострадали четверо человек и один погиб 1547
  8. Александр Седов: «У меня есть внутренняя потребность – создавать» 1546
  9. СК заинтересовался избиением учеников в вечерней школе Сургута 1498
  10. Вартовчанин выставил на продажу молочный завод за 75 млн рублей 1326
  1. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 4314
  2. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3885
  3. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3680
  4. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3499
  5. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3133
  6. ​Непаханое поле 3062
  7. От винта! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 2974
  8. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 2822
  9. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 2762
  10. ​Югорчане предпочитают сберегать: в Сбере фиксируют рост объема рублевых вложений 2729

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика