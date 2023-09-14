Власти Сургута подвели итоги голосования по выбору участков дорог для ремонта в 2024 году

В 2024 году в Сургуте дополнительно отремонтируют четыре участка автомобильных дорог, за которые проголосовали горожане. Опрос проходил 25 августа по 5 сентября. Об итогах общественного выбора рассказали в пресс-службе администрации.

«Это участки автомобильной дороги Нефтеюганское шоссе, общей протяженностью 1,1 км – за них проголосовало 31,5% участников опроса, улица Дальняя (дорога автомобильная от улицы Аэрофлотской до Городского кладбища), 0,85 км (30,22%), и улица Автомобилистов, 0,75 км (29,3%). Также в список дополнительно включили четвертый объект с результатом 28,9% - «Дорога автомобильная. Улица Западная», 0,85 км», − говорится в сообщении.

Кроме того, в 2024 году планируется выполнить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт автомобильных дорог общего пользования. Это касается улиц Толстого (от улицы Крылова до улицы Привокзальная), Шидловского (от Привокзальной до Крылова), проспект Комсомольский на участке от Югорской до улицы Щепеткина, улиц Энергетиков (от Майской до улицы Энгельса) и Югорской.

Заявка на финансирование ремонтных работ в рамках дополнительного субсидирования из бюджета Югры направлена в правительство округа.