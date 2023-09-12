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Сотрудницу детсада Сургута отправили в суд за получение взяток

Сотрудница детсада Сургута предстанет перед судом за получение взяток на 300 тысяч рублей

Сотрудницу детсада Сургута отправили в суд за получение взяток
Фото: pixabay

В Сургуте перед судом предстанет заместитель начальника по административно-хозяйственной работе детского сада «Ивушка». Женщина обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемая в период времени с марта 2018 г. по сентябрь 2019 г. путем создания фиктивных торгов, обеспечила предпринимателям города гарантированную возможность заключения договоров на поставку в дошкольное учреждение товаров в виде детской мебели по коммерчески выгодной цене», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что за указанные действия обвиняемая систематически получала денежные вознаграждения. Общая сумма полученных взяток составила свыше 300 тыс. рублей.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 159, комментариев: 0
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