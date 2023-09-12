Сотрудница детсада Сургута предстанет перед судом за получение взяток на 300 тысяч рублей

В Сургуте перед судом предстанет заместитель начальника по административно-хозяйственной работе детского сада «Ивушка». Женщина обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемая в период времени с марта 2018 г. по сентябрь 2019 г. путем создания фиктивных торгов, обеспечила предпринимателям города гарантированную возможность заключения договоров на поставку в дошкольное учреждение товаров в виде детской мебели по коммерчески выгодной цене», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что за указанные действия обвиняемая систематически получала денежные вознаграждения. Общая сумма полученных взяток составила свыше 300 тыс. рублей.