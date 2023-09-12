Пьяные супруги в аэропорту Сургута отправились в вытрезвитель вместо Сочи

В аэропорту Сургута задержали пьяных супругов из-за нарушения общественного порядка. Вместо Сочи они отправились в вытрезвитель, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сообщение о дебоше на борту самолета поступило полицейским накануне. Прибыв на место, они задержали семейную пару - 36-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которые по визуальным признакам находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Согласно акту командира судна, семейной паре было сделано замечание по поводу их поведения, в ответ на что в адрес стюардов последовала грубая нецензурная брань. Было принято решение отстранить граждан от перелета», - отметили в пресс-службе.

В полиции супруги объяснили свое поведение страхом перед полетом, для борьбы с которым они решили выпить немного спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение обоих нарушителей: в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 0,880 промилле алкоголя, а у его жены – 0,638 промилле.

В отношении супругов составили протоколы о мелком хулиганстве, после чего их поместили до вытрезвления в специальное помещение для задержанных. Суд назначил каждому из супругов денежный штраф.