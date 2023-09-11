Алексей Рябков из Сургута стал 11-кратным чемпионом мира на соревнованиях в Узбекистане

Сургутянин Алексей Рябков в 11 раз стал чемпионом мира на соревнованиях по гиревому спорту в Узбекистане. Спортсмен выступил в длинном цикле в весовой категории до 63 кг. Он смог поднять гирю 73 раза, рассказали в департаменте физической культуры и спорта Югры.

«Спасибо большое за поддержку. Без нее мне бы было бы тяжело справиться. Обязательно будут и рекорды, и победы. Позитивно настроен на будущее. Надеюсь, буду показывать еще лучшие результаты», − поделился чемпион.

Напомним, что югорские спортсмены приняли участие в Чемпионате и Первенстве мира по гиревому спорту в Узбекистане. Соревнования проходят с 7 по 12 сентября в Хиве. В составе сборной России семь сургутян: Алексей Рябков, Иван Беляев, Анастасия Кошурникова, Алексей Сергеев, Алена Пестерева, Надежда Островская и Артур Фахриев.