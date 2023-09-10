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​В Сургуте проголосовали почти треть избирателей — и омбудсмен Югры

Голосование в Сургуте заканчивается — остается меньше часа

​В Сургуте проголосовали почти треть избирателей — и омбудсмен Югры
Фото: Р.Нуриев

До закрытия избирательных участков в Сургуте остается менее часа. По состоянию на 18.00 проголосовали почти треть сургутян — явка составила 30 процентов, сообщает Территориальная избирательная комиссия города. В числе побывавших на участках — уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. Сегодня она посетила более десяти участков, включая, кстати, Спецприемник для административно-арестованных и Изолятор временного содержания граждан.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, особое внимание омбудсмен уделяла оснащению участков оборудованием для голосования маломобильных категорий граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. «На протяжении многих лет мы с окружной избирательной комиссией добиваемся, чтобы максимальное число УИК находились на первом этаже, либо была обеспечена максимальная доступность, — прокомментировала Наталья Стребкова. — Нужно понимать, что мы находимся на УИК, большинство из которых являются социально-значимыми объектами, и в повседневной жизни они также должны быть доступны для маломобильных групп. Сургутом много сделано в этом направлении. Территориальная избирательная комиссия города активно взаимодействует с общественными организациями. Мы шли к такому хорошему показателю с 2016 года и стали одними из первых в России, кто смог показать достойный результат в этом направлении».

Напомним, сегодня горожане выбирают губернатора Тюменской области. Часть сургутян также голосуют за кандидата, который войдет в состав городской думы.


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Сегодня в 19:15, просмотров: 255, комментариев: 0
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