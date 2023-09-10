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​Глава Сургута Андрей Филатов проголосовал на выборах

Голосование в Сургуте продолжается — выбираем губернатора Тюменской области

​Глава Сургута Андрей Филатов проголосовал на выборах
Фото: vk.com/filatov_surgut

В выборах губернатора Тюменской области принял участие глава Сургута Андрей Филатов: он уже проголосовал.

«Всегда участвовал в голосовании с пониманием того, что каждый гражданин именно через выборы может проявить личную причастность ко всем решениям», — подчеркивает Филатов.

Параллельно с непосредственно голосованием градоначальник оценил качество работы избирательной комиссии. «На избирательных участках в Сургуте в полной мере обеспечена открытость избирательного процесса, безопасность и тайна голосования. Работают наблюдатели от Общественной палаты Югры. Помещения избирательных комиссий оснащены системой видеонаблюдения и комплексами обработки избирательных бюллетеней», — написал он на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что голосование будет идти до восьми вечера: по данным ТИК, интерес к электоральному процессу проявляет больше горожане, нежели в прошлые годы. Так, по состоянию на 14 часов в Сургуте проголосовали 19 процентов от всех избирателей — притом что на предыдущих выборах тюменского губернатора в 2018 году этот показатель был сильно ниже.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 276, комментариев: 0
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