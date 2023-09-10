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​Более 6 процентов сургутян проголосовали досрочно

В Сургуте продолжаются выборы губернатора Тюменской области и депутата городской думы

​Более 6 процентов сургутян проголосовали досрочно
Фото: Р.Нуриев

В дополнительных выборах депутата думы Сургута шесть процентов горожан приняли участие досрочно — об этом сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. По ее словам, голосование проходило с 30 августа по 9 сентября на пяти участках по одномандатному избирательному округу №2 — именно здесь проводятся дополнительные выборы депутата думы города седьмого созыва.

Всего же в городе проголосовать могут свыше 300 тысяч избирателей, причем для пяти тысяч из них нынешние выборы являются первыми: члены участковых избирательных комиссий вручают им памятные сувениры. Всего в городе работает 130 избирательных участков — все они открылись в восемь утра и будут принимать посетителей до восьми вечера.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 196, комментариев: 0
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