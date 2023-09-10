В Сургуте продолжаются выборы губернатора Тюменской области и депутата городской думы

В дополнительных выборах депутата думы Сургута шесть процентов горожан приняли участие досрочно — об этом сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. По ее словам, голосование проходило с 30 августа по 9 сентября на пяти участках по одномандатному избирательному округу №2 — именно здесь проводятся дополнительные выборы депутата думы города седьмого созыва.

Всего же в городе проголосовать могут свыше 300 тысяч избирателей, причем для пяти тысяч из них нынешние выборы являются первыми: члены участковых избирательных комиссий вручают им памятные сувениры. Всего в городе работает 130 избирательных участков — все они открылись в восемь утра и будут принимать посетителей до восьми вечера.