Сургутянин Рашид Янгазиев одержал победу на Международной матчевой встрече по боксу Россия – Африка

Победа на Международной матчевой встрече по боксу Россия – Африка — таков результат поездки сургутянина Рашида Янгазиева в Орел, где проходили соревнования среди спортивных сборных команд России и Африки.

Спортсмен выступал в составе сборной команды нашей страны — он представлял отделение бокса спортивной школы олимпийского резерва «Ермак». В поединке с Кевином Дассо из Центральноафриканской Республики Рашид Янгазиев оправдал свое звание мастера спорта России, одержав победу — она стала одним из достижений российских спортсменов: по итогам встречи команда России завоевала Кубок международного турнира.