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Единый день голосования в Сургуте стартовал — все избирательные участки работают в штатном режиме

Избирательные участки Сургута работают — пора голосовать

Единый день голосования в Сургуте стартовал — все избирательные участки работают в штатном режиме
Фото: admsurgut.ru

Единый день голосования в Сургуте стартовал в восемь утра — все избирательные участки работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба городской мэрии. Напомним, что сегодня горожане могут отдать свои голоса на выборах губернатора Тюменской области и дополнительных выбора депутата городской думы по одномандатному избирательному округу № 2.

«Выборы — это святое дело. Если не я, то кто. Такая моя жизненная позиция, —комментирует председатель правления местной общественной организации ветеранов военной службы Сургута Александр Сусидко. —Нужно выбрать достойного кандидата».

Один из 130 участков, открытых сегодня в Сургуте, — 345-й. О мерах безопасности, предпринятых на нем, рассказала председатель участковой избирательной комиссии Ирина Кузнецова: «Безопасность на участке обеспечена на уровне. До момента голосования помещение осматривается сотрудниками отдела надзорной деятельности, полиции. Участок оборудован металлодетекторами, есть средства пожаротушения, сигнализация. Также дежурит полиция и сотрудники частных охранных предприятий. На участке работает 16 человек».

Отметим, что и на остальных участках предприняты все необходимые меры безопасности. Проголосовать можно до восьми вечера — информацию о том, к какому избирательному участку прикреплен ваш адрес, можно узнать на сайте территориальной избирательной комиссии Сургута, а все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 522-022.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 405, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:15
Интригой данных выборов является в Сургуте не победитель в голосовании на пост Губернатора Тюменской области. Потому что 10 тысяч проголосовавших досрочно на отдалённых месторождения ПАО «СНГ», мне почему-то кажется отдали свои голоса за Александра Моора. Агитировать сегодня нельзя. Но организация традиционных офф- лайн выборов уже явно устарела. Почему-то опять один день голосования, в воскресенье, когда большинство сургутян едут с пятницы до понедельника на дачи. Когда люди выбираются в лес пособирать грибы и ягоды. И так далее и тому подобное. И голосуют они или рано утром (как рано 8-00- это не рано) или поздно вечером (20-00- ещё не поздний вечер). Выходом может быть только онлайн голосование и продление выборов на 2-3 дня. Причем онлайн голосование нужно организовать два дня: суббота и воскресенье, а офф-лайн- воскресенье. Что для этого надо? А ничего. К традиционному голосованию на избирательных участках в школах на сайте «Госуслуг» нужно открыть услугу «Дистанционное голосование». И все. И людям не нужно искать свой избирательный участок, отрываться для похода в школу, местоположение для которых неизвестно. Отрываться от планов на воскресенье и тд. «Вам нужны шашечки или ехать». Если «нужно ехать», то давно уже нужно принять по Сургуту окружной закон по дистанционному голосованию и не морочить обывателям голову походами на избирательные участки в школу с их «китайскими церемониями», с наблюдателями, скучающими «милиционерами», буфетами с «засохшими пирожками» и массой «учителей» «на буквах». Давайте посчитаем сколько людей отвлечено на 120 избирательных участках! Можно было бы ничего не менять, если бы это был бы востребованный формат голосования. Но когда отменили порог признания выборов состоявшимися о мобилизации граждан на выборы вспоминают только на выборах Президента РФ и выборах Губернатора Югры. На все остальное как говорится «забили». Открыли участки, закрыли участки, подсчитали голоса и все «в ажуре». Особенно низкая явка получалась на выборах только Губернатора Тюменской области. К примеру на выборах Губернатора Тюменской области в 1996 году, когда в числе кандидатов был и бывший глава города Леонид Рокецкий в выборах участвовало 5% избирателей Сургута. Поэтому интрига выборов по Сургуту есть есть в том: повлияет ли мощная предвыборная компания в Югре кандидата в Губернаторы Тюменской области Александра Моора на явку избирателей по Сургуту, а значит и по всему округу ?

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