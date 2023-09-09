В Югре усилен контроль за продажей психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

В ХМАО стало сложнее приобрести рецептурные лекарства без назначения врача. Так, с 1 сентября аптеки должны отчитываться об отпуске психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ в системе «Честный знак». Об этом журналистам телеканала «Югра» рассказала глава регионального отделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина.

«Теперь при продаже рецептурных препаратов аптеки должны отчитываться об этом в государственной системе маркировки «Честный знак» и сообщать реквизиты рецепта — дату, номер и серию», — прокомментировала специалист.