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Аптеки в ХМАО станут отчитываться о продаже рецептурных лекарств в системе «Честный знак»

В Югре усилен контроль за продажей психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

Аптеки в ХМАО станут отчитываться о продаже рецептурных лекарств в системе «Честный знак»
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО стало сложнее приобрести рецептурные лекарства без назначения врача. Так, с 1 сентября аптеки должны отчитываться об отпуске психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ в системе «Честный знак». Об этом журналистам телеканала «Югра» рассказала глава регионального отделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина.

«Теперь при продаже рецептурных препаратов аптеки должны отчитываться об этом в государственной системе маркировки «Честный знак» и сообщать реквизиты рецепта — дату, номер и серию», — прокомментировала специалист.


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09 сентября в 16:42, просмотров: 895, комментариев: 0
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