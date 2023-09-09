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В Сургуте оштрафовали женщину, которая пыталась вывезти больше миллиона в долларах и рублях

В Сургуте таможенники поймали женщину с незадекларированными 4 000 долларов и 744 тысячами рублей

В Сургуте оштрафовали женщину, которая пыталась вывезти больше миллиона в долларах и рублях
Фото: пресс-служба Тюменской таможни

В Сургуте женщина пыталась вывезти в Азербайджан 4 000 долларов США и 744 тысячи рублей наличными в ручной клади. Деньги путешественница не задекларировала, так как не знала об этом.

По данному факту таможенники завели дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 63 700 рублей.

С начала года тюменские таможенники возбудили 2 уголовных и 35 административных дел по фактам незаконного перемещения денежных средств. Всего сотрудники ведомства изъяли 7,2 млн рублей, 71 000 долларов США и 7 790 Евро.

«Со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Однако, наличные рубли свыше указанной нормы вывозить можно: физическому лицу требуется только подать пассажирскую таможенную декларацию. По курсу ЦБ России 255 тысяч российских рублей, перемещаемые гражданкой, превысили норму беспошлинного провоза, не были задекларированы и оказались предметом правонарушения», – пояснил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.


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09 сентября в 18:06, просмотров: 962, комментариев: 0
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