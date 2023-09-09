На 85% выполнен третий этап работ благоустройства теплотрассы в Сургуте

В Сургуте завершается благоустройство теплотрассы в восточной части города. Третий этап работ выполнен на 85%. Сейчас ведется установка основания под парапеты. Все работы, включая монтаж архитектурной подсветки, калиток для оперативного персонала, планируется завершить в октябре.

«Проектом занимается ООО «Сургутские городские электрические сети». Инициатива полностью реализована на средства компании. Все расходы по дальнейшему обслуживанию, ремонту, поддержанию эстетического вида ограждения предприятие также берет на себя. Считаю этот проект успешной практикой муниципально-частного партнерства», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.

Напомним, что в ходе первых двух этапов современный архитектурно-художественный облик обрели два участка по проспекту Пролетарскому. Конструкция ограждения выполнена из стальных ламелей с полимерным покрытием, которое противостоит температурным нагрузкам. По поручению мэра в дальнейшем планируется провести анализ аварийных участков вдоль трубопровода, определить, где необходимо установить предупредительные знаки или устройства, ограничивающие скорость транспорта, чтобы свести к минимуму дорожно-транспортные происшествия.

«Для нас как энергетиков это объект, в первую очередь, защитный. Магистраль доставляет тепло в Восточный жилой район. Мы ставили задачу сделать защитное ограждение стратегического для города объекта. А как для сургутян это еще и архитектурное сооружение. Знаю, что такого нет нигде. Сургут всегда впереди», – подчеркнул генеральный директор ООО «СГЭС» Виталий Пак.