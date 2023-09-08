СК проверяет информацию о нападении на учеников вечерней школы Сургута

В Сургуте следователи проверяют информацию об избиении учеников вечерней школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По сообщению СМИ о неправомерных действиях учащегося вечерней школы в Сургуте организована процессуальная проверка. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 19-летний учащийся вечерней школы в городе Сургуте нанес побои несовершеннолетней однокласснице, а также еще одному учащемуся», - говорится в сообщении.

Уточняется, что действиям юноши будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.