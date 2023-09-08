Огнеборцы Сургута потушили пожар в аварийном доме

Накануне, 7 сентября, в Сургуте загорелся нежилой расселенный дом на улице Московская. Причину происшествия устанавливают органы дознания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

«В 23:30 поступило сообщение о пожаре в нежилом расселенном доме. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Ликвидация открытого горения в 23:57. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы 31 человек личного состава и девять единиц техники», − говорится в сообщении.

При этом, местные жители рассказали, что этот расселенный дом давно стал прибежищем для антисоциальных элементов, поэтому причиной возгорания мог стать поджог, поделились горожане в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».