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В команду сургутского клуба волейболистов присоединился чемпион Олимпиады в Лондоне

Именитый волейболист будет играть за сургутский клуб

В команду сургутского клуба волейболистов присоединился чемпион Олимпиады в Лондоне
Фото: kuzbass-volley.ru

В состав сургутского волейбольного клуба вошел олимпийский чемпион Алексей Обмочаев, он уже готовится к новому сезону с командой. Об этом сборная «Газпром-Югра» сообщила у себя в соцсетях.

«Состав волейбольного клуба «Газпром-Югра» пополнил олимпийский чемпион Алексей Обмочаев. В особых представлениях этот игрок не нуждается. Нашей молодой команде дополнительный опыт и дух победителя! Добро пожаловать, Алексей!» – указано в сообщении.

Обмочаев – чемпион олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. За свою карьеру спортсмен был участников многих знаменитых волейбольных клубов: «Зенит», «Динамо», «Белогорье», «Кузбасс».


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Сегодня в 14:33, просмотров: 214, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:58
Это хорошее приобретение для ВК «Газпром-Югра».

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