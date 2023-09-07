Сургут занял третье место в федеральном рейтинге индекса качества городской среды

Сургут занял третье место во Всероссийском рейтинге индекса качества городской среды. Высокую оценку муниципалитет получил в группе «Крупные города, находящиеся в дискомфортном климате», сообщил глава Сургута Андрей Филатов. Губернатор Югры Наталья Комарова вручила благодарственное письмо муниципальной команде Сургута в ходе Международного форума «Север-Юг: Комфортная среда», который прошел в Ханты-Мансийске 3-5 сентября.

«По итогам прошлого года Сургут вошел в тройку лидеров по России, уступив всего один балл Норильску [...]. Конечно, знаю и понимаю, что в этом направлении предстоит сделать еще очень много. В развитии городской среды в принципе нет границ, движение должно быть постоянным. Надо сохранять темп, продолжать начатое, наращивать усилия. Но эта федеральная оценка подтверждает, что мы идем по верному пути», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что власти Сургута продолжат системно решать вопросы благоустройства, ремонта дорог и проездов, озеленения, развития парковых пространств. Эти направления остаются в приоритете.

Рейтинг Индекса качества городской среды проводит Министерство строительства и ЖКХ РФ. Сургут участвует в нем ежегодно. Индекс включает в себя 36 индикаторов по шести направлениям: жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, общегородское пространство.