Тюменские музыканты выступят в Сургутской филармонии

8 сентября в 19:00 в большом зале Сургутской филармонии состоится выступление Тюменского филармонического оркестра, которое пройдет в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество». Это уникальное мероприятие организовано по совместной инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Тюменской области Александра Моора.

Тюменский филармонический оркестр, основанный в сентябре 2015 года, стал неотъемлемой частью культурной жизни Тюмени и всего региона. Под руководством художественного руководителя и главного дирижера оркестра, лауреата международных конкурсов Юрия Медяника, коллектив собрал в своих рядах 69 талантливых музыкантов. Несмотря на свой молодой возраст, Тюменский филармонический оркестр уже завоевал признание аудитории благодаря богатому репертуару, уникальному звучанию и техническому мастерству.

Билеты на это музыкальное событие можно приобрести в кассе Сургутской филармонии, расположенной по адресу: ул. Энгельса, 18, а также на официальном сайте филармонии sfil.ru. Для получения дополнительной информации и бронирования билетов вы можете обратиться по телефонам кассы: 52-18-01, 52-18-02.