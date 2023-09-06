Капитальный ремонт дороги на улице Привокзальная завершится в конце октября

Капитальный ремонт улицы Привокзальная в Сургуте близится к завершению. Участок откроется 1 ноября, после чего горожане смогут оценить не только обновленное дорожное полотно, но и прилегающую к нему территорию.

«Капитальный ремонт длился два года. Это очень большой, оживленный участок. Рынок не останавливает свою работу. Поэтому во время ремонта здесь обустроили специальные пешеходные переходы, − рассказал заместитель главного инженера СУ «ЮВиС» Антон Суворов. − На сегодняшний день устройство асфальтобетонного покрытия выполнено на 80%, устройство тротуаров − на 95%, озеленение − на 90%, готовность освещения составляет 90%. С 15 сентября планируем частично перекрыть движение у площади на Ж/Д вокзале, на перекрестке Привокзальная – Грибоедова, для завершения всех работ».

Подчеркнем, что ремонт улицы Привокзальная включает в себя обустройство тротуаров, а также пешеходной и зеленой зоны. Сама дорога расширится практически в два раза.

«Основная проблема была с сетями коммуникации, связанная с ними работа не была учтена проектом на первом участка. Поэтому сдача объекта в эксплуатацию немного затянулась. Во втором участке такого нет, все будет сдано в срок», − добавил директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Валерий Ходжаев.

Напомним, что ремонт дороги на улице Привокзальной выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».