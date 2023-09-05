Сургутяне накопили более 500 миллионов долгов по алиментам

Сургут – первый среди муниципалитетов Югры по задолженности по алиментам. Об этом в ходе эфира с корреспондентом siapress.ru рассказала врио начальника отделения судебных приставов по Сургуту Елена Харина.

«На сегодняшний день жители города накопили долгов в размере более 500 миллионов рублей. Сургут по этому показателю становится лидером. Но если сравнивать количество должников по алиментам с количеством жителей, то это всего полпроцента», – подчеркнула она.

В Югре на данный момент насчитывается долг в размере более двух миллиардов.

Более подробно о долгах по алиментам и работе со злостными неплательщиками смотрите в нашем эфире.