Технопарк высоких технологий Югры и «Школа 21» в Сургуте договорились о совместной плодотворной работе. В частности, теперь резиденты Технопарка смогут приглашать на стажировки участников школы с перспективой дальнейшего трудоустройства. Кроме того, стороны будут организовывать совместные хакатоны и мастер-классы со спикерами Технопарка Югры.

Технопарк Югры – ведущий инновационный центр в регионе, цель которого заключается в поддержке и развитии технологических компаний. Он предоставляет резидентам не только пространство для работы, но и дополнительные услуги, способствующие их успеху и росту. Одной из таких услуг можно считать помощь с привлечением квалифицированных программистов, способных участвовать в реализации инновационных идей этих компаний. С этой задачей как раз поможет справиться «Школа 21». Её участники смогут на практике применить свои знания в инновационной среде и получить опыт разработки программного обеспечения, решая реальные задачи.

«Школа 21» в Сургуте – бесплатная школа программирования от Сбера, которая помогает всем желающим получить образование в сфере ИТ. Она помогает участникам обучения осваивать новейшие технологии и получать или улучшать навыки программирования по уникальной методике «равный равному», то есть без менторов и оценок.

Дмитрий Балаушко, директор «Школы 21» в Сургуте:

«Замечательно, когда разные организации объединяются, чтобы продвигать инновационные проекты и развивать ИТ-индустрию в Югре. Тем более что от такого сотрудничества в выигрыше остаются абсолютно все: и участники обучения, и ИТ-компании, и целый регион. Это партнерство не только способствует развитию технологического сообщества в Югре, но и создает благоприятные условия для привлечения и удержания талантливых специалистов в регионе».

Игорь Анфалов, заместитель директора Технопарка Югры по перспективному планированию и проектной деятельности:

«Сотрудничество со «Школой 21» – это прежде всего возможность для резидентов Технопарка пополнить команды проектов квалифицированными специалистами. Довольно часто наши компании обращаются с запросом о помощи в поиске It-специалистов для решения локальных задач. При этом, в Югре, как и в других регионах России спрос на программистов, разработчиков, тестировщиков, аналитиков данных будет только увеличиваться. Подтверждение тому – свежие данные ежемесячного рейтинга доступности кадров для инновационной экономики от Ассоциации инновационных регионов России, где Югра снова показала рост числа вакансий для инновационной экономики. Кроме того, для Технопарка Югры «Школа 21» – это еще и современная технологичная площадка для мультиформатных мероприятий в Сургуте, и возможность формирования воронки потенциальных резидентов Технопарка».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Открытие «Школы 21» в Югре подразумевало синергию всех заинтересованных сторон: бизнеса, госорганов и жителей Югры. Соглашение «Школы 21» и Технопарка Югры яркое этому подтверждение. Важно, чтобы в нашем регионе сформировалось профессиональное, квалифицированное и инновационное сообщество ИТ-специалистов».