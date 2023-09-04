Во «Дворце торжеств» Сургута теперь можно сыграть свадьбу без официальной регистрации брака

Сургутянам стала доступна услуга постановочной свадьбы. Предполагается, что проведение торжественной части без официальной регистрации брака будет популярной среди тех, кто не успел подать заявление на праздничную регистрацию, расписался в другом городе или забыл паспорта.

«Постановочная свадьба – это уникальная возможность воссоздать атмосферу настоящей свадьбы, но без официальной регистрации брака. Церемония носит символический характер. Ее можно проводить во Дворце торжеств, как в день регистрации, так и в любой другой день после официального торжества», – рассказали в МКУ «Дворец торжеств».