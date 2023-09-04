В Сургуте мужчина украл сына у бывшей супруги и увез его в Мексику

Жительница Сургута объехала несколько стран, чтобы вернуть домой похищенного сына. Об этом сообщает СургутИнформ-ТВ.

История началась с момента развода в прошлом году – супруг женщины потребовал разделить детей, он хотел оставить себе старшего. Однако суд решил определить место жительства мальчика с матерью, тогда отец вернулся в общую квартиру и заперся с ребенком в комнате.

По словам горожанки, ей не позволяли общаться с сыном и прикасаться к нему, а бывший муж настраивал отпрыска против матери. Все дошло до того, что мужчина запирал комнату, где проживал, на замок и выходил из нее только в случае крайней необходимости. По словам сургутянки, юноша и его отец не выходили даже в туалет или поесть.

Суд потребовал, чтобы экс-супруг отдал ребенка своей уже бывшей жене. Тогда-то горожанин и решил вывезти парня из страны, невзирая на запрет. Сначала они уехали в Тюмень, потом в Санкт-Петербург, а оттуда в Стамбул. Женщина отправилась туда же, как только решила все вопросы с документами. Однако к тому времени мужчина увез сына в США.

Следственный комитет завел уголовное дело о незаконном лишении свободы и выдал арест. Сургутянка выяснила, где проживает бывший муж, и отправилась в Лос-Анджелес, но и тут ее настигла неудача. Юношу успели перевезти в Сакраменто.

6 августа правоохранительные органы США нашли мужчину и изъяли у него ребенка. 10 августа женщине позволили покинуть страну вместе с сыном.