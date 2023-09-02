В Югре открыли центр опережающей профессиональной подготовки

В Сургуте открылся центр опережающей профессиональной подготовки. Учреждение запустили на базе Сургутского политического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Каждый год в центре смогут учиться не менее 5 000 человек, в возрасте от 12 лет. Он предоставляет возможности для освоения первой профессии, повышения квалификации и переподготовки работников со стажем. В этом году площадка также станет региональным оператором проекта “Содействие занятости”», - рассказали в пресс-службе.

На открытии центра побывала губернатор Югры Наталья Комарова. Она посетила аудитории и оценила техническое оснащение пространства.