Появился рейтинг управляющих компаний Сургута за первую половину 2023 года

В администрации Сургута подготовили рейтинг управляющих компаний города за первую половину 2023 года, сообщает телеграм-канал мэрии.

«Первое место заняла ООО «УК ГРАВИТОН», продемонстрировавшая высокие показатели качества жилищно-коммунальных услуг. Второе место разделили ООО УК «ДЕЗ ВЖР» и ООО «БРУСНИКА УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ». Третье место досталось ООО «УК РЭУ № 8», - говорится в сообщении.

Последние места в рейтинге заняли ООО «Ваш управдом», ООО «УК Регион86», ООО УО «Градсервис».

Рейтинг управляющих компаний проводится в муниципалитетах ХМАО два раза в год: до 1 марта — за вторую половину года, предшествовавшего составлению рейтинга; до 1 сентября — за первую половину текущего года.