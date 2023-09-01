Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

2 сентября

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Ну что ж, вот и лето прошло (словно и не бывало). В эту субботу состоится уже осенний Открытый микрофон – традиционный ежемесячный праздник музыкального безумия.

Праздник, традиционно, объединит в один день и на одной сцене сразу много артистов: молодых и матёрых, начинающих и профессиональных, сольных и сбившихся в группы, акустических и электрических, грустных и веселых. Разных в общем. Жанры тоже: от акустики и рока до, прости господи, турбошансонрэпа.

В этот судьбоносный день вас порадуют группы «МОДЖО», «The Dudes», «Эмпатия» и «Джекил и Хайд», а также сольные артисты F99, Татьяна Севастьянова, Ariven, Кабан и Сезонная терапия.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 300, на входе: 400 рублей. 16+

Шоу каскадеров

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити-Молл», Югорский тракт, 38. Время: 13:00/17:00.

Авто-фристайл, бои монстров, развороты, перевороты автомобилей, человек в огне, пиротехника, битва трансформеров, БРДМ-2, реконструкция боевых действий 1941-1945 годов, постановка из фильма «Безумный Макс», машины из мультфильма «Тачки»!

Команда «Шоу каскадеров» — это творческий коллектив мастеров спорта. За свою жизнь коллектив выступал практически во всех городах России! Команда «Автородео» является участниками ежегодных фестивалей каскадеров, неоднократно награждалась Почетным званием лауреата. Участники автородео только высококвалифицированные спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты, каскадеры — высшей категории. Принимали участие в съемках советских фильмов и клипах.

Цена билета: 1650. 0+

3 сентября

Пешеходная экскурсия «От крепости до города»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

Вас ждет пешеходная экскурсия «От крепости до города». В ходе нее вы познакомитесь с историческим обликом города конца XIX – начала XX веков, пройдёте по его центральной части и улочкам, которые наполнены старинными легендами и интересными фактами из жизни сургутян.

Телефоны для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+

Театральный «Дежурный по чтению»

Место проведения: улица Республики, 78/1, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. Время: 12:00.

Большие и маленькие читатели библиотеки! Мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по Арктике к белому медвежонку Умке.

Совсем еще маленький, но очень любопытный медвежонок познает огромный мир бескрайнего Севера. И именно мама Медведица учит его правильно строить уютную берлогу, чего надо остерегаться, а где надо знать, что он Белый Медведь – сильный и могущественный хозяин холодных льдов. И как приятно, засыпая, слушать мамину историю о печальной рыбе-солнце.

3 сентября артист (кукловод) Театра актера и куклы «Петрушка» Александра Бобылева прочитает гостям зала детской литературы сказку Юрия Яковлева «Умка» и разыграет пригласительный билет в Сургутскую филармонию на 2 персоны на спектакль «Умка», который состоится 17 сентября!

Телефон для справок: 8 (3462) 28-56-93. Вход свободный. 0+