В администрации Сургута прокомментировали ситуацию с котлованом на улице Дзержинского

Жители Сургута обратили внимание на большой котлован на улице Дзержинского. В частности, их заинтересовала судьба объекта незавершенного строительства. Оказалось, что на сегодняшний день землепользователь прорабатывает различные варианты продолжения работ на этой территории, сообщили «Сургутской трибуне» в пресс-службе городской администрации.

«На земельный участок выдано разрешение под строительство административного объекта со сроком действия до 20.07.2022 года. Застройщик за продлением разрешения на строительство объект не обращался. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости указанный участок находится в аренде физического лица, – говорится в сообщении. – В настоящий момент землепользователем прорабатываются различные варианты продолжения строительства объекта в рамках действующих договорных отношений, ведутся подготовительные работы к строительству. Также землепользователь провел дополнительное выездное обследование на предмет обрушения краев котлована, в ходе которого обрушений не установлено. Участок находится в удовлетворительном состоянии».

Отметим, что сейчас на земельном участке располагается объект незавершенного строительства в виде котлована со свайным полем. Он огорожен забором из профнастила. Представители контрольного управления администрации Сургута нарушений требований законодательства не выявили, добавили в ведомстве.

Ранее в siapress.ru рассказали о недостроенной территории в 34 микрорайоне. Ситуация с этим пустырем длится уже с 2009 года. На территории планировалось строительство многофункционального культурно-общественного комплекса со спортивными и торговыми зонами.