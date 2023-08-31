Организатору мощной социальной службы Сургута в постсоветской России исполнилось 75 лет

Сегодня празднует свой день рождения одна из важнейших людей Сургута. Любовь Кошелева — легендарная личность, ставшая председателем правления общественной организации «Женщины Сургута». В 1973 году она была избрана третьим секретарем горкома комсомола. Курировала работу учительских и ученических комсомольских организаций.

«Комсомол дал мне путевку в жизнь! Я проработала и секретарем школьной организации, горкома комсомола. После комсомола пошла на выборную должность, работала заместителем главы администрации, стала депутатом. Так что, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодой!», – рассказала в одном из своих интервью Любовь.

13 лет Любовь Николаевна работала заместителем мэра Сургута, а именно директором департамента по труду и социальным вопросам, была председателем правления общественной организации «Женщины Сургута». В 2008 году награждена знаком «За заслуги перед Сургутом» за выдающуюся профессиональную деятельность, способствующую дальнейшему росту благополучия жителей города. Ее дважды избирали депутатом Думы города – в 1 и 4 созывах, и депутатом Тюменской областной Думы 1 созыва.