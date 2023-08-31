Экс-сотрудники ДПС Сургута предстанут перед судом за взяточничество

В Сургуте перед судом предстанут бывшие сотрудники дорожно-патрульной службы. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток, в том числе с помощью вымогательства и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, в 2022 году инспектор дорожно-патрульной службы за взятки от владельцев транспортных средств, допустивших нарушение правил дорожного движения, принимал меры к освобождению их от административной ответственности, в том числе посредством служебного подлога документов», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи выявили 5 фактов получения взяток на сумму более 250 тысяч рублей. Они также установили, что два преступления обвиняемый совершил вместе с другим инспектором. Впоследствии ему также предъявили обвинения в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

В апреле 2022 года сотрудники службы собственной безопасности УМВД по ХМАО задержали с поличным одного из обвиняемых. После этого задержали его соучастника. Обоих инспекторов уволили.