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Скандальную стройку на Речвокзале Сургута заморозили

Строительные работы у Речвокзала в Сургуте приостановили из-за нарушений

Скандальную стройку на Речвокзале Сургута заморозили
Фото: ugra-tv.ru

Прокуратура Сургута проверила скандальную стройку у Речвокзала и обнаружила ряд нарушений. По информации ведомства, начало работ не согласовали с городской администрацией. Кроме того, у подрядной организации не было разрешения на использования техники в охраняемой зоне реки Обь, сообщили в Muksun.fm со ссылкой на ответ прокуратуры общественнику Сергею Глинских.

«Изучением паспорта объекта, расположенного в границах названого земельного участка, установлено, что в нем содержатся недостоверные сведения о начале проведения работ, поскольку их проведение не согласовано органом местного самоуправления, проектная документация не разработана, фактически мероприятия по благоустройству территории по состоянию на отчетную дату не осуществляются», − отметила прокуратура Сургута. Результаты проверки были переданы в администрацию города.

Напоминаем, ранее общественники и жители города подняли тревогу из-за стройки на набережной Оби возле речпорта. На месте работ снесли площадку для выгула собак и перекрыли доступ к воде, при этом паспорта объекта не было. По словам администрации Сургута, там обустроят парк.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 543, комментариев: 0
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