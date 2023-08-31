Строительные работы у Речвокзала в Сургуте приостановили из-за нарушений

Прокуратура Сургута проверила скандальную стройку у Речвокзала и обнаружила ряд нарушений. По информации ведомства, начало работ не согласовали с городской администрацией. Кроме того, у подрядной организации не было разрешения на использования техники в охраняемой зоне реки Обь, сообщили в Muksun.fm со ссылкой на ответ прокуратуры общественнику Сергею Глинских.

«Изучением паспорта объекта, расположенного в границах названого земельного участка, установлено, что в нем содержатся недостоверные сведения о начале проведения работ, поскольку их проведение не согласовано органом местного самоуправления, проектная документация не разработана, фактически мероприятия по благоустройству территории по состоянию на отчетную дату не осуществляются», − отметила прокуратура Сургута. Результаты проверки были переданы в администрацию города.

Напоминаем, ранее общественники и жители города подняли тревогу из-за стройки на набережной Оби возле речпорта. На месте работ снесли площадку для выгула собак и перекрыли доступ к воде, при этом паспорта объекта не было. По словам администрации Сургута, там обустроят парк.