В Сургуте осудили мужчину, который заказал килограмм прегабалина из Нидерландов

Сургутянин решил заказать килограмм прегабалина из Нидерландов. Это оборот этого вещества ограничен на территории РФ, а за незаконные покупку или продажу можно получить наказание.

Препарат мужчина заказал посылкой. В почтовом отправлении оказался металлизированный пакет серебристого цвета с белым веществом внутри. Горожанин пояснил, что заказал синтетическое лекарственное средство на европейском сайте для личного употребления. О том, что вещество не разрешено ввозить в страну без рецепта врача нарушитель знал, но медицинский документ не предоставил.

«По факту контрабанды сильнодействующих веществ в крупном размере в отношении гражданина Тюменской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу», – прокомментировали в пресс-службе Тюменской таможни.