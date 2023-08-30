В Сургуте благодаря нацпроекту «Культура» детские школы искусств закупились оборудованием на 37 миллионов рублей

Три детские школы искусств Сургута к началу нового учебного года смогли резко улучшить свое оснащение. Все благодаря участию в региональном проекте «Культурная среда», который входит в программу «Культурное пространство». Суммарный объем денег – 37,2 млн рублей, из которых 98 процентов составили транши от федерации и округа. Благодаря такому вливанию школы искусств смогли провести масштабный закуп музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов и многого другого. Все контракты поставки уже выполнены, так что сегодня, 1 сентября, воспитанники этих образовательных учреждений увидят много нового.

Так, в художественной школе обновлены кабинеты керамики, дизайна, установлена новая мебель для учащихся, приобретены специализированные столы для детей с ограниченными возможностями здоровья, витрины, стенды, новое световое оборудование, мольберты, система галерейной подвески для организации выставок, обновился натюрмортный фонд и методические пособия.

В хореографической школе приобретены зеркала, хореографические станки, световое оборудование, светодиодный экран для концертного зала, мобильный компьютерный класс для проведения теоретических занятий, звуковое и техническое оборудование, необходимое для реализации образовательного процесса.

А в детской школе искусств №3 благодаря деньгам из федерации и округа произошло масштабное обновление музыкальных инструментов – клавишные, духовые, ударные, народные, струнные, звуковое оборудование, осуществлено доукомплектование школьного духового оркестра юных исполнителей. Также пополнился библиотечный фонд, и полностью укомплектован мобильный компьютерный класс на базе планшетов и с интерактивной доской.

«Речь идет о 58 единицах новых музыкальных инструментов, изготовленных специально для нашей школы, то есть все они мастеровые, – объяснила директор школы искусств №2 Евгения Топоркова. – Одна такая скрипка, например, стоит более 250 тысяч рублей, именно потому, что ее изготовил конкретный мастер, чьи имя и фамилия оставлены на инструменте. Производство шло в течение всего года, и вот к 1 сентября мы их получили. Всего на закупку инструментов было выделено около 10 миллионов рублей».

Всего в Сургуте шесть детских школ искусств, в которых обучаются около 3,5 тысяч юных жителей города. По словам директора департамента культуры и молодежной политики Антона Акулова, три из них приняли участие в аналогичном нацпроекте в 2019 году, а другие три получили финансирование в этом году. Но нынешний транш все же оказался куда более масштабным. «Это большой и значимый подарок, который послужит стимулом для ребят учиться и развиваться. По сути, это форма поддержки талантливых детей, коими так богат Сургут, – подчеркнул Антон Акулов. – В целом со стороны федерации была установка о том, что каждая школа искусств должна принять участие в нацпроекте «Культура». Но, я уверен, если потребуется – мы будем по второму кругу заходить и запрашивать поддержку, потому что оборудование все равно требует регулярного обновления».

При поддержке Администрации Сургута