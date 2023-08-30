Юные сургутяне чаще всего болеют энтеровирусом

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в Югре на минувшей неделе снизилась на 18,5 процента. Однако, это выше аналогичной недели 2022 года на 58,9%, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре ЭВИ доминирует население города Сургут на 58,06%, Урае и г. Пыть-Яхе – по 8%, Сургутском районе - 3,2%, в Октябрьском районе, в г. Ханты -Мансийске – по 3,2% случаев от общей заболеваемости», − говорится в сообщении.

При этом, в структуре клинических форм ЭВИ доминирует герпетическая ангина с экзантемой и энтеровирусный менингит. Все заболевшие − дети.