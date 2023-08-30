В Сургуте женщину госпитализировали после двух дней самолечения

Пожилая сургутянка попала в СОКБ после самолечения. Женщина на протяжении двух дней чувствовала себя плохо, но принимала таблетки. Когда поняла, что лекарства не помогают, она решила вызвать скорую.

Врачи на основании инструментальных и лабораторных исследований установили диагноз – дивертикулярная болезнь кишечника. В слабых местах кишечной стенки, где через нее проходят сосуды, сквозь мышечный слой образуются мешкообразные выпячивания. В случае осложнений, а это могут быть перфорация кишки, кровотечение или образование абсцессов.

В состоянии средней степени тяжести пациентку госпитализировали в экстренное хирургическое отделение, однако ей повезло – операция не потребовалась. В течение недели горожанку лечили с помощью уколов, таблеток и капельниц.