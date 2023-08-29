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​«В Сургуте растёт всё». Дачники закрыли сезон традиционным фестивалем «Урожай года»

В Сургуте прошел традиционный праздник конца лета — «Урожай года»

​«В Сургуте растёт всё». Дачники закрыли сезон традиционным фестивалем «Урожай года»
Фото администрации Сургута

Традиционный бенефис городских дачников и садоводов вылился на территорию историко-культурного центра «Старый Сургут» в виде привычного и любимого многими праздника «Урожай года». Несмотря ни на какие ограничения со стороны природных условий и разнообразных предубеждений («у нас ничего не растет») почти сто огородников презентовали результаты своих земледельческих трудов на выставке-конкурсе «Дары Севера».

Им предстояло соревноваться в восьми номинациях. Три из них говорят сами за себя – «Урожай года», «Зверье мое», «Цветочно-овощная симфония». Были и более сложные – например, «Экзодача» подразумевала конкуренцию самых необычных и нехарактерных для северной местности плодов. В номинации «Дачный Пикассо» требовалось создать лучшую картину из выращенных природных материалов (хотя в реальности картины из плодов писал итальянский художник XVI века Джузеппе Арчимбольдо). Для склонных к фотографическому искусству был учрежден «уДачный кадр» – на лучший снимок с юмористическим или просто оригинальным огородным подтекстом. В этом году появились две новые номинации – «Северный шик» (на лучший цветочный венок для головы) и «Птичкина Дача» (на лучший скворечник, изготовленный детьми).

«Благодарю всех участников выставки-конкурса, а их в этом году – 93. Это гораздо больше, чем в прошлом. Конечно, в южных регионах легче вырастить любую из культур. А попробуй на нашей югорской земле и при капризной погоде добиться таких результатов, – обратилась к виновникам торжества и гостям «Урожая года» заместитель главы Сургута Анна Томазова. – Поэтому сургутские арбузы, например, не могут не восхищать. Спасибо вам за вашу инициативу, желание делиться своими достижениями».

К слову об арбузах – замглавы не зря упомянула эту мощную ягоду, которую в Сургуте более десяти лет выращивает Андрей Морозов. Его «питомцы» обитают в теплицах, поэтому получают необходимую температуру, свет и поливку, и вырастают они до десяти килограммов веса. «В этом году урожай хороший – около 30 арбузов, треть из них – крупные. Выращиваю также дыни», – рассказал сургутянин.

Вернемся к конкурсу «Дары Севера». С участниками все понятно – их было много, и они приготовили интересную программу. В качестве жюри выступили представители эколого-биологического центра, Природнадзора Югры, а также другие дачники-любители. «Они оценивают и урожай, и творческий подход, и оформление павильонов. Праздник проводится в Сургуте с 1990-го года. А дачное движение зародилось в городе еще в 70-хс появлением первого дачного кооператива. Причем, с каждым годом участников праздника и любителей дач в Сургуте становится больше», – отметила директор Историко-культурного центра «Старый Сургут» Елена Галеева.

В итоге гран-при «Даров Севера» получила Фларида Збирная, которая принимала участие в этом конкурсе во второй раз. «Представила урожай года и цветочную фантазию. У меня очень хорошая группа поддержки, мои подруги. Праздник замечательный, день складывается радостно, эмоций много, – поделилась впечатлениями сургутянка. – Занимаюсь садоводством 15 лет. Это интересное занятие. Выращиваю все – от арбузов до редких цветов. Одно из самых редких растений – сцевола. Могу с уверенностью сказать, что в Сургуте растет все». Победители во всех номинациях получили призы и подарки от спонсоров – бытовую технику, товары для дачи и огорода, аксессуары для дома.

Впрочем, «Урожай года» – это далеко не дачный междусобойчик. Это большое мероприятие с богатой программой – выступлениями творческих коллективов, «уДачной лотереей» от спонсоров, флешмобами, мастер-классами, выставкой как плодов, так и в целом товаров для огорода, четырьмя фотозонами, возможностью посмотреть на животных и птиц в «Живом уголке» и многое другое. Сургут и сургутяне не устают подтверждать – в наших краях при должном подходе можно делать все, в том числе – выращивать отличные урожаи.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 17:28, просмотров: 95, комментариев: 0
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