Депутаты Сургута вручили школьные портфели детям из многодетных и малоимущих семей

Сургутские дети из многодетных и малоимущих семей получат около 200 портфелей к новому учебному году в рамках акции «Собери ребенка в школу». Очередную партию главного атрибута любого школьника со всеми необходимыми принадлежностями вручили члены депутатского объединения «Единая Россия» в Думе города депутаты Дмитрий Нечепуренко и Денис Синенко в пятницу, 25 августа.

«Это один из немногих дней, когда депутаты всех уровней «Команды Югры» объединяются с одной целью − подготовить детей к школе. Ни экономическое состояние, ни политические процессы не должны влиять на обучение, ведь перед знаниями все равны. Поэтому этот проект дает возможность семьям со сложной финансовой ситуацией полноценно влиться в учебный процесс, получать знания, эмоции, радовать своих родителей. Желаю детям больше «пятерок», друзей, положительных эмоций. А родителям советую поддерживать своих детей, они в этом очень сильно нуждаются», − подчеркнул депутат Денис Синенко.

Отметим, что традиционная акция «Собери ребенка в школу» проходит уже 16 год подряд. Народные избранники города участвуют в ней ежегодно, а также оказывают адресную помощь нуждающимся. «Те, кто впервые побывает на торжественной линейке, обязательно запомните этот момент на всю жизнь. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное для того, чтобы как можно больше детей поучаствовали в этом проекте и получили такие замечательные портфели со всем необходимым к школе. В Думе города есть специальный фонд, который мы пополняем из личных средств. Из этого фонда оказываем адресную помощь тем, кто непосредственно к нам обратился», − добавил Дмитрий Нечепуренко.

Внутри рюкзаков юных сургутян ждет все, что может понадобиться им в школе − дневник, тетради, альбомы, краски, ручки, цветные карандаши и бумага. А также каждого ребенка порадовали сладким подарком.