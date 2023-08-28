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Сургут обогнал Екатеринбург и Тюмень по стоимости аренды однокомнатной квартиры

В среднем аренда однокомнатной квартиры в Сургуте обходится в 24 тысячи

Сургут обогнал Екатеринбург и Тюмень по стоимости аренды однокомнатной квартиры
Фото: siapress.ru

Сургут попал в рейтинг городов, где дороже всего снимать однокомнатную квартиру. Так, согласно данным аналитиков порталa «Мир квартир», аренда жителю муниципалитета обойдется, в среднем, в 24 тысячи. Из-за этого Сургут занимает восьмое место в рейтинге, обогнав Екатеринбург и Тюмень, которые оказались на 19 и 20 позициях соответственно. .

Первое место заняла Москва – там снять «однушку» стоит около 40 тысяч. На второй и третьей позициях оказались Сочи и Хабаровск – в этих городах аренда обходится в 38 и 27 тысяч соответственно.

Дешевле всего снять «однушку» будет в Пензе, Саранске и Кирове – за месяц проживания с жителей этих городов возьмут в пределах 12 тысяч.

В среднем по стране, к слову, стоимость аренды однокомнатной квартиры стоит 18 тысяч.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 314, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:24
Бред. Можно запросить любую цену в объявлении и сдавать однушка за 24 тысячи рублей хоть «до посинения», но не факт что кто-то возьмёт ее в аренду за такую среднюю цену. Все строго индивидуально. А реально цена аренды однушка в Сургуте 15 тысяч рублей без коммунальных платежей. И аналогичная картина аренды однушка по всем городам РФ. Москва и Сочи -30 тысяч рублей, Хабаровск -17 тысяч рублей. Как говорит наш Президент РФ В.В.Путин: «Не надо гнать пургу».

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