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Сургутнефтегаз выплатил дивиденды на 34,7 млрд рублей

Сургутский гигант почти полностью рассчитался с акционерами за 2022 год

Сургутнефтегаз выплатил дивиденды на 34,7 млрд рублей
Фото: ru.freepik.com

Сургутнефтегаз почти полностью рассчитался с акционерами за 2022 год. По обыкновенным акциям выплачено 28,5 млрд рублей, по привилегированным – 6,1 млрд рублей.

«Обязательство по выплате дивидендов исполнено на 99,99 процента от общей суммы объявленных дивидендов по результатам 2022 года, которая составляет 34 742 394 352 рубля, доходы по ценным бумагам эмитента выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием у эмитента и его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов», – сообщается на сайте раскрытия информации.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 399, комментариев: 0
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