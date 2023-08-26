Глава Сургута оценил подготовку проезда за кардиодиспансером к приемке

В Сургуте практически завершился ремонт на проезде за кардиодиспансером. Напомним, что за весь период подрядчик произвел устройство асфальтобетонного покрытия и тротуаров, установку бортовых камней и дорожных знаков, озеленение газонов и ремонт смотровых колодцев. Сейчас рабочие благоустраивают прилегающие территории и готовят объект к приемке. Ход ремонта проверил глава города Андрей Филатов.

«Проезды в городе преображаются, это отдельные городские обязательства. Мы ежегодно наращиваем и обеспечиваем объемы ремонтов внутриквартальных проездов. Вместе с депутатским корпусом выезжаем, чтобы убедиться насколько получилось реализовать этот проект. Визуально все хорошо. На следующей неделе департамент городского хозяйства планирует приемку работ», – подчеркнул градоначальник.

Ремонтно-дорожные мероприятия в городе контролируют представители Команды Югры.

«Здесь не простой проезд, много жилых домов, кардиоцентр. Посетители нашего центра будут достаточно в комфортных условиях передвигаться по этому микрорайону. Дети и взрослые будут ходить по специально выделенной пешеходной зоне. Я, как представитель Команды Югры, хочу сказать, что работы выполнены качественно и в срок», – отметила депутат Думы Югры, главный врач Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева.

Отметим, что в 2023 году запланировано благоустройство 14 внутриквартальных проездов, в прошлом году отремонтировали 10 проездов.