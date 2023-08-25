Сургутяне могут выбрать дополнительные участки дорог для ремонта

Жителям Сургута предлагают пройти опрос и выбрать дополнительные участки дорог для ремонта в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В рамках подготовки к дорожно-ремонтной кампании 2024 года у города появилась возможность отремонтировать дополнительные участки улично-дорожной сети за счет субсидии из бюджета Югры», - говорится в сообщении.

Пройти опрос можно до 5 сентября здесь. Три объекта, которые наберут наибольшее количество голосов, включат в план ремонтной кампании 2024 года.