Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

26 августа

Показ фильма «Барби» в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Остались последние летние выходные, совсем скоро наступит осень, а вместе с ней – и новый сезон в Невесомости, насыщенный и мощный. А пока приглашаем вас проводить лето гламурненько и актуальненько: в эту субботу, 26 августа собираемся в Невесомости на Barbie-пати: посмотрим главный голливудский шедевр лета и отлично проведем время.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 150, на входе: 200 рублей. 16+

Праздник «Урожай года»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00.

В последнюю субботу лета на центральной площади историко-культурного центра «Старый Сургут» огородники и фермеры представят урожай, выращенный в зоне рискованного земледелия.

Традиционно в рамках праздника пройдет выставка-конкурс «Дары Севера». Конкурсанты продемонстрируют шедевры дачного искусства – от овощных композиций до венков, украшенных цветами и природными материалами. К участию также приглашены юные садоводы от 6 до 14 лет. Они представят самодельные и декоративные скворечники в номинации «Птичкина дача».

На главной сцене состоится концерт творческих коллективов города и награждение участников выставки-конкурса «Дары Севера». Победителей ждет урожай ценных призов и подарков: бытовая техника, товары для дачи и огорода, аксессуары для дома от генерального спонсора праздника – благотворительного фонда «Траектория Надежды» и других партнеров мероприятия.

В рамках праздника пройдёт «уДачная лотерея» от магазина «Охота на рыбалку», зеленый флешмоб от экологического холдинга «ЮМАН», а также тематический мастер-класс от цветочной мастерской «Дифлауэрс».

На территории историко-культурного центра развернется выставка-ярмарка сельскохозяйственной, цветочной, фермерской и ремесленной продукции, товаров для дачи.

В этом году гостей порадует четыре больших урожайных фотозоны, а также выставка животных и птиц «Живой уголок». Для юных посетителей будет работать площадка «Забава» с проведением конкурсно-игровой программы «Добрый урожай! Веселись и играй!».

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

27 августа

Театральный «Дежурный по чтению»

Место проведения: улица Республики, 78/1, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина. Время: 12:00.

Вы не были в Голландии? Какое совпадение! Некоторые читатели там тоже не были — но это не беда…

Приглашаем юных читателей и их родителей посетить самое настоящее сказочное королевство на театральном «Дежурном по чтению» в зале детской литературы Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина.

Нашим проводником в сказочную Голландию будет артист-кукловод, ведущий мастер сцены Театра актера и куклы «Петрушка» Анатолий Лупашко.

Актер прочитает сказку голландской писательницы Анни Шмидт «Крапинка» и принесет театральный подарок, который может стать вашим: пригласительный билет на две персоны на спектакль «Принцесса Крапинка», который состоится 10 сентября в Театре актера и куклы «Петрушка». Счастливым обладателем билета может стать любой из гостей нашего мероприятия. Не пропустите!

Телефон для справок: 8 (3462) 28-56-93. Вход свободный. 0+