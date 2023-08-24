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Власти Сургута отчитались о ходе благоустройства общественных пространств

В Сургуте рассказали, как продвигается благоустройство общественных территорий

Власти Сургута отчитались о ходе благоустройства общественных пространств
Фото: администрация Сургута

Работы по благоустройству общественных территорий Сургута продолжаются. Так, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планировалось обустроить пять пространств. Кроме того, в октябре 2023 года стартуют работы над еще двумя объектами – исторический сквер в 27 микрорайоне и муниципальный приют для животных, рассказали на заседании штаба по вопросам капитального строительства.

«Надо добиваться лучшего качества проектов, чтобы строителям потом по полгода не вносить изменения», − подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов. В частности, он обратил внимание на ход строительства площадки для выгула собак в парковой зоне 20а микрорайона, проект которой претерпел изменения во время земельных работ.

Также сейчас продолжается благоустройство сквера возле «Дворца торжеств». На объекте осталось уложить брусчатку и провести монтаж малых архитектурных форм.

В сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина на сегодняшний день выполнили земляные работы, прокладку инженерных сетей и основные работы для устройства будущего амфитеатра. Итогом первого этапа работ в этом году станут тротуарные дорожки. Полностью объект будет готов в сентябре 2024 года.

Вместе с тем, строительство спортивной площадки в парке «За Саймой» уже завершено. Однако это не единственный объект, который обустроят на этой территории. К середине осени здесь установят два спуска к воде.

Ко всему прочему, на заседании штаба уточнили, устранены ли замечания по проекту «Свадебный маршрут» в парке «Кедровый лог». «Все замечания, которые есть, мы снимаем в процессе производства работ. К тому моменту, когда будут передавать объект, все замечания будут сняты», − отметил директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок. Отметим, что все недоработки устраняют по гарантии.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 191, комментариев: 0
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