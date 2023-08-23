Сургутские садоводы соберутся на «Урожае года»

Сургутские садоводы готовятся хвастаться своими урожаями. Уже в предстоящую субботу, 26 августа, в городе пройдет «Урожай года-2023». Результаты своего труда садоводы представят с 12 до 16 часов на территории «Старого Сургута», сообщает пресс-служба администрации города.

«Традиционно на мероприятии состоится выставка-конкурс «Дары Севера». Конкурсанты продемонстрируют шедевры дачного искусства – от овощных композиций до венков, украшенных цветами и природными материалами. Юные садоводы от 6 до 14 лет представят самодельные и декоративные скворечники в номинации “Птичкина дача”», - рассказали подробности в пресс-службе.

В этом году для гостей подготовили четыре урожайные фотозоны, а также выставку животных и птиц «Живой уголок». Для детей будет работать игровая площадка «Забава».