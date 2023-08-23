В Сургуте возбудили уголовное дело по факту вымогательства телефона у подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с вымогательством телефона у подростка в Сургуте. По его поручению возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«21 августа 2023 года около 21 часа группа подростков в возрасте 17 лет, находясь на улице Геологической в городе Сургуте, под угрозой применения насилия потребовали от несовершеннолетнего передать имеющийся мобильный телефон. Когда он отказался выполнить требования, подозреваемые достали предмет, похожий на пистолет и под угрозой применения насилия открыто похитили у потерпевшего мобильный телефон», − рассказали подробности инцидента в ведомстве.

Подчеркнем, что ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Сургуте группа лиц нападает на горожан и отбирает личные вещи.