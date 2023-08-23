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​Как прошли и чем завершились большие соревнования по самолетному спорту в Сургуте

Сургут во второй раз принял Всероссийские соревнования по самолетному спорту

​Как прошли и чем завершились большие соревнования по самолетному спорту в Сургуте
Фото администрации Сургута

Сургут закрепляет за собой статус одной из столиц российской малой авиации – второй год подряд город принимает Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту. Организовали это мероприятие Федерации самолетного спорта России и Югры, правительство автономного округа, региональный департамент физкультуры и спорта, а также городская администрация.

«У нас есть глубоко заинтересованные люди, настоящие болельщики дела. Такую энергию надо поддерживать, – сказал накануне старта полетов глава Сургута Андрей Филатов. – Я считаю, что это праздник для нашего города во второй раз принять соревнования всероссийского уровня. Мы постараемся удерживать эту планку и дальше».

«Подготовка к соревнованиям проходила два месяца, – отметил президент Федерации самолетного спорта Югры Евгений Барсов. – Большая поддержка оказана администрацией города и главой Андреем Сергеевичем. Полагаю, прошлогодние соревнования особо запомнились спортсменам. Количество спортсменов говорит об элитности данного вида спорта. Спортсменам нужно знать физику движения, иметь отличное здоровье, выдержку и желание учиться. Это дано единицам».

К слову, количество участников соревнований действительно выросло – в прошлом году их было 27, в этом – больше 30. Представительство тоже оказалось серьезным: помимо местных профессионалов самолетного спорта, в Сургут прилетели пилоты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежской области, Тюмени, Ишима, Калужской области, Ханты-Мансийска, и даже был один международный гость – из Белоруссии.

Главным судьей соревнований стал главный тренер сборной России по высшему пилотажу Виктор Смолин. Он объяснил принципы определения чемпионов: «Выполняются обязательная и неизвестная программы. Обязательная – это четкая последовательность фигур, где нельзя импровизировать. Каждая фигура оценивается по 10-балльной шкале и имеет свой коэффициент сложности. Неизвестная программа предполагает, что каждый летчик должен представить свою отрепетированную фигуру, затем из фигур сделать комплекс. В итоге реализации программ определяются Чемпион России и абсолютный Чемпион России».

Соревнования проходили на аэродроме «Боровая», что на Заячьем острове. Впечатлениями об этой площадке поделился чемпион мира по высшему пилотажу на Як-52 и участник нынешнего чемпионата Александр Мякишев (представитель Югры): «Я занимаюсь самолетным спортом 7 лет. Знаком со многими спортсменами и бывал на конкурсах в Подмосковье, Беларуси. Могу сказать, что «Боровая» является одной из лучших площадок в стране. Здесь есть качественная полоса, рабочие и крепкие самолеты, хорошее обслуживание. Команда города Сургута – сильная и дружная».

Официальные полеты в рамках чемпионата стартовали 16 августа и продлились до 19 августа (правда, из-за плохой погоды на 20 августа была перенесена «вишенка» программы – показательное выступление пилотажной группы «Барсы»). Непосредственно на открытии чемпионата к участникам и зрителям обратилась заместитель главы Сургута Анна Томазова: «Отрадно, что такой праздник состоялся в Сургуте вновь. Ваши энергия и мастерство восхитили сургутян и югорчан в прошлом году и дали нам право и возможность надеяться, что такой праздник спорта повторится. Уверена, что соревнования и финал подарят нам восхищение вашим мастерством и гордость победы, а главное – любовь к небу, которую вы передаете болельщикам. От имени всех сургутян, главы города Андрея Сергеевича Филатова желаем спортсменам удачных выступлений и безопасных полетов!»

В итоге абсолютным чемпионом России по самолетному спорту в классе Як-52 стал заслуженный мастер спорта Александр Мякишев. В сегменте «высший пилотаж на поршневых самолетах – класс с уровнем сложности 2» победу одержал Антон Савин из Свердловской области, а в аналогичной дисциплине с уровнем сложности 3 чемпионский титул завоевал Эдуард Кабанов из Тюменской области. В командном зачете выиграла Свердловская область в лице своих представителей Антона Савина и Романа Аверина. На втором месте оказались Елена Диколенко и Мария Барсова из Югры, а на третьем – Егор Архипов и Наталия Богданова из Калужской области.

Завершились соревнования большой культурной программой – показательные выступления, концерт местных музыкантов, показ автомобильной, мото-, вело- и спецтехники, а также выступления авиамоделистов.

«Для нас – большая честь второй год подряд принимать такие престижные соревнования, – сказала на закрытии чемпионата заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. – Именно благодаря усилиям Федерации самолетного спорта Югры наш регион становится полноценным кластером самолетного и парашютного спорта. Мы стали свидетелями захватывающих выступлений, это танец скорости, высоты, инженерных решений. Спасибо, что вы популяризируете спорт, привлекаете молодежь для занятия инженерными науками».

Анна Томазова приняла участие не только в открытии, но и завершении этого большого и красивого мероприятия: «Прошедшие успешные соревнования – это показатель объединения наших усилий. Несмотря на погоду сургутяне пришли поддержать вас, потому что мы любим спорт и гордимся вами. Пилотов полюбили, а дети, которые смотрят на ваше искусство, влюбились в небо. Многие захотят пройти такой путь, как и вы».

Не обошли прошедший праздник авиации и парламентарии, представители Команды Югры. «Совсем недавно малая авиация была единственным транспортом в Югре. Поэтому развитие самолетного спорта является закономерным продолжением нашей югорской жизни. Желаю спортсменам, чтобы количество взлетов у вас равнялось количеству посадок», – сказала со сцены заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова.

«Спорт формирует такие качества как смелость, отвагу и выносливость. О спортсменах самолетного спорта можно сказать, что они по-богатырски выносливые, – отметил председатель думы Сургута Максим Слепов. – Мы гордимся вами и стремимся стать такими же. Закрывая праздник спорта, мы уже мечтаем о следующих соревнованиях».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 11:57, просмотров: 242, комментариев: 0
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